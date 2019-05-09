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"الكهرباء" تؤكد تحرير 153 ألف محضر سرقة تيار باستخدام حق الضبطية القضائية

الخميس، 09 مايو 2019 01:00 ص
"الكهرباء" تؤكد تحرير 153 ألف محضر سرقة تيار باستخدام حق الضبطية القضائية الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التى تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية بلغت  153 ألفًا و977 محضرًا، كاشفاً أن قيمة هذه المحاضر تبلغ 561 مليون 200 ألف جنيه.

 

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحصيل 281 مليون 332 ألف جنيه، لافتًا إلى أن نسبة تحصيل شركات توزيع الكهرباء بجميع أنحاء الجمهورية المحاضر الضبطية القضائية فى تزايد مستمر.

 

وأوضح حمزة، أن هناك تعليمات مشددة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بعمل حمالات مكثفة لضبط سارقى التيار الكهربائى خلال شهر رمضان، وتحرير محاضر سرقات ضدهم للحفاظ على حق الدولة.


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

سرقات التيار الكهربائي

أيمن حمزة

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