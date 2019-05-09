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القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش فى الغربية

الخميس، 09 مايو 2019 01:47 م
القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش فى الغربية مخدرات -ارشيفية
الغربيه محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه خلال حمله أمنية بنطاق القسم .
 
تلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير مباحث الغربية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا والقوه المرافقه له، من ضبط  " م ص "  وشهرته حماده صلاح  28 سنة، عاطل ومقيم  بقحافه ثان طنطا، وبحوزته 42 قطعه حشيش، سلاح أبيض، مبلغ مالي حصيلة البيع.
 
تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وحرر محضر وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات .
 
 
 

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