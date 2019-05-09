القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة فى أطفيح بالجيزة

كتب: بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة سيارة بأطفيح، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة النقيب محمد مجدى عوض ضابط مباحث مركز شرطة أطفيح، للحالة الأمنية، فتمكن من ضبط "إبراهيم . ك " 27 سنة عاطل والمحكوم علية فى القضية لسنة 2014 جنايات مركز الفيوم سرقة بالاكراة بالسجن لمدة 15 سنة، و " طارق. م " عاطل السابق اتهامه فى قضيتين أخرهما لسنة 2014 جنح مركز أطفيح شروع فى قتل والمحكوم علية فى 3 قضايا ( ضرب – سرقة – تبديد ) بإجمالى أحكام سنتين و6 شهور وأسبوع كفالات بلغت 500 جنية، أثناء استقلالهما سيارة رقم ع ي مصر ماركة فيات، بالكشف الفنى عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر لسنة 2019 جنح قسم العمرانية بلاغ " سهام .م"، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.