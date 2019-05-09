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" العادلى" يغيب عن حضور جلسة النطق بالحكم عليه بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية"

الخميس، 09 مايو 2019 01:18 م
" العادلى" يغيب عن حضور جلسة النطق بالحكم عليه بـ"الاستيلاء على أموال الداخلية" حبيب العادلى - صورة ارشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب
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تغيب حبيب العادلى المتهم الأول بأمر الإحالة بقضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أوال الداخلية" والتى سيصدر فيها حكم من الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، عن حضور الجلسة.
 
وكما تغيب المتهم الثانى بأمر الإحالة نبيل خلف عن حضور جلسة النطق بالحكم، وفيما حضر 8 متهمين بالقضية، مع العلم أن المتهم فؤاد كمال رقم 9 بأمر الإحالة توفى منذ 3 أشهر.
 
يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار  وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
 
 
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخليةالأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما احالت المحكمة 11 موظفاً آخرين بالوزارة بتهمة تسهيلالاستيلاء على المال العام.
 
جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المالالعام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة  بإلزام  حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث"  برد مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
 
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
 
 وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
 
 

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