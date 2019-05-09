السيطرة على حريق بشقة سكنية بالدقهلية بسبب ماس كهربائى

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بمحلة دمنة بمحافظة الدقهلية، حيث تلقى اللواء محمد حجى مدير الأمن، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ للنجدة بنشوب حريق بمنزل محمد إبراهيم العدل بالدور الأول العلوى بمحلة دمنه.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة وإخماد الحريق، وبالفحص تبين عدم وجود خسائر بالأرواح، واحتراق غرفة النوم بالكامل نتيجة ماس كهربائى وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة.