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السجن المؤبد لموظف بتهمة اختلاس 100 الف جنيه من شركة عقارية بقصر النيل

الخميس، 09 مايو 2019 10:57 ص
السجن المؤبد لموظف بتهمة اختلاس 100 الف جنيه من شركة عقارية بقصر النيل أموال-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة موظف بشركة عقارية بالسجن المؤبد بتهمة اختلاس 100 الف جنيه.
 
وكانت نيابة قصر النيل ، أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير والاختلاس ، وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم "عبد الصبور" ،بصفته موظفا عاما فى الشركة وأمين العهد، اختلس لنفسه مبلغ 100 الف جنيه وجدت فى حياته ، بسبب وظيفته بأنه استلم من الشركة جهة عمله لسداد، المطالبات القضائية المستحقة على شركته فاستولى على الأموال ولم يسددها لجهة عمله. 
 
وأضافت النيابة فى أمر الإحالة ،ارتباط تلك الواقعة بجناية  تزوير فى محرر رسمى ،وهى إيصالات أمانة منسوب صدورها لمحكمة جنوب القاهرة واستعملها بأن قدمها لجهة عمله معترفا بصحتها قاصدا من ذلك تسوية المديونيات المستحقة عليه.
 
أمرت نيابة وسط القاهرة، بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير والاختلاس. 
 

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