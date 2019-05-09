video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 02:11 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحبس 5 سنوات لعاطلين لقيامهم بسرقة المواطنين بالاكراة بالمنوفية

الخميس، 09 مايو 2019 01:22 م
الحبس 5 سنوات لعاطلين لقيامهم بسرقة المواطنين بالاكراة بالمنوفية محكمه -ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق
قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، حكمها بحبس كلا من محمود .ف و بسيونى .ع 5 سنوات مع الشغل، وذلك لقيامهم بسرقة المواطنين بالاكراه بمركز السادات  .
 
 
 
كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من القبض على محمود.ف  و بسيونى .ع، وذلك لقيامهم بسرقة المواطنين بالاكراه بمركز السادات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

7 سنوات لعامل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر العنف بالمنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار الحوادث

مركز السادات

الحوادث

حوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

"التعليم": لا اختلاف فى مواصفات الامتحان الإلكترونى والورقى لأولى ثانوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

مؤلف Game of Thrones يخرج عن صمته ويحمل نفسه فشل الجزء الأخير

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة اياكس ضد توتنهام فى دورى أبطال أوروبا

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

توفير 7.5 مليون كبسولة فيتامين أ للأطفال الأقل من 5 سنوات

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة