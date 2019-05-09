الحبس 5 سنوات لعاطلين لقيامهم بسرقة المواطنين بالاكراة بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، حكمها بحبس كلا من محمود .ف و بسيونى .ع 5 سنوات مع الشغل، وذلك لقيامهم بسرقة المواطنين بالاكراه بمركز السادات .

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، من القبض على محمود.ف و بسيونى .ع، وذلك لقيامهم بسرقة المواطنين بالاكراه بمركز السادات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.