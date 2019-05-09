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الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على مصلين فى "باب الأسباط" بالأقصى

الخميس، 09 مايو 2019 02:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على مصلين فى "باب الأسباط" بالأقصى قوات الاحتلال
أ ش أ
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين فى منطقة باب الأسباط عقب الانتهاء من صلاة التراويح فى المسجد الأقصى المبارك، كما أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ، صوب الشبان الذين اعتادوا إحياء أمسيات رمضانية على مدرجات باب العامود، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.
وكان آلاف المواطنين أدوا الليلة، صلاتى العشاء والتراويح فى رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن الأوقاف الإسلامية خصصت مصلى قبة الصخرة وباحة صحنه للنساء، فيما تم تخصيص مصليات القبلى والأقصى القديم والمروانى وباحات المسجد للرجال.
وفى منطقة باب العمود استفزت قوات الاحتلال عشرات الشبان الذين كانوا يتواجدون فى ساحة باب العمود وعلى درجاته، وألقت القنابل الصوتية بصورة عشوائية فى المكان وأخلت المنطقة بالكامل ومنعت الجلوس فيها دون سبب، ثم لاحقتهم باتجاه منطقة المصرارة وشارع السلطان سليمان بالقنابل الصوتية


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