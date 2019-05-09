video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اعتماد 2.5 مليون جنيه لتطوير مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد

الخميس، 09 مايو 2019 08:09 م
اعتماد 2.5 مليون جنيه لتطوير مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد مكتبة مصر العامة - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلن مدير مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور محسن عبد الوهاب، اليوم الخميس، عن اعتماد 2.5 مليون جنيه لتطوير المكتبة.

وأكد "محسن"، اعتماد هذا المبلغ لصالح المكتبة وتطوير الخدمات المقدمة بها، وذلك بعد إدراجها ضمن الموازنة العامة للمحافظة.

وأضاف، أنه جارى توجيه هذا الاعتماد المالى، لتطوير وصيانة أجهزة الحاسب الآلى بالمكتبة، وتركيب وحدات طاقة شمسية للمكتبة كبديل للطاقة الكهربية فى إطار خطة المحافظة في توفير مصادر بديلة للطاقة وتميز المحافظة بأعلى نسبة سطوع شمس على مستوى العالم.

ومن جانب آخر، أعلن وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، محسن حسب، عن انتهاء المديرية من تنفذ مبادرة وبرنامج تدريبي للشباب والفتيات بعنوان "حرفتى ومستقبلى" لحفاظ على التراث الواحاتى.

أكد حسب، أن المبادرة تضمنت عقد ورش عمل وتدريب للفتيات والشباب فى جميع بيوت الثقافة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، على صناعات الخوص وجريد النخيل، بهدف الحفاظ على تراث الواحة كصناعة حرفية وبيئية، ورفع مهارات المتدربين وتطوير منتجاتهم، بما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة لهم مع تولى المديرية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والمحافظة، فى تسويق منتجاتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر: لقاءات دينية طوال شهر رمضان المبارك

مكتبة مصر العامة تحتفل بمرور 24 عاما على افتتاحها

محافظ الإسماعيلية يشهد المنتدى الأول لتمكين المرأة بمكتبة مصر العامة

الحوكمة فى أفريقيا " محاضرة بمكتبة مصر العامة.. 10 أبريل

افتتاح مكتبة مصر العامة فى فاقوس بالشرقية سبتمبر المقبل بـ18 مليون جنيه

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

البنك المركزى: تراجع التضخم فى إبريل على أساس سنوى إلى 8%

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

شبهة جنائية فى حريق منزل مصطفى شعبان بـ"أبو جبل" وسرقة 30 مليون جنيه

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة