اعتماد 2.5 مليون جنيه لتطوير مكتبة مصر العامة بالوادي الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أعلن مدير مكتبة مصر العامة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور محسن عبد الوهاب، اليوم الخميس، عن اعتماد 2.5 مليون جنيه لتطوير المكتبة.

وأكد "محسن"، اعتماد هذا المبلغ لصالح المكتبة وتطوير الخدمات المقدمة بها، وذلك بعد إدراجها ضمن الموازنة العامة للمحافظة.

وأضاف، أنه جارى توجيه هذا الاعتماد المالى، لتطوير وصيانة أجهزة الحاسب الآلى بالمكتبة، وتركيب وحدات طاقة شمسية للمكتبة كبديل للطاقة الكهربية فى إطار خطة المحافظة في توفير مصادر بديلة للطاقة وتميز المحافظة بأعلى نسبة سطوع شمس على مستوى العالم.

ومن جانب آخر، أعلن وكيل مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، محسن حسب، عن انتهاء المديرية من تنفذ مبادرة وبرنامج تدريبي للشباب والفتيات بعنوان "حرفتى ومستقبلى" لحفاظ على التراث الواحاتى.

أكد حسب، أن المبادرة تضمنت عقد ورش عمل وتدريب للفتيات والشباب فى جميع بيوت الثقافة المنتشرة بمراكز المحافظة الخمسة، على صناعات الخوص وجريد النخيل، بهدف الحفاظ على تراث الواحة كصناعة حرفية وبيئية، ورفع مهارات المتدربين وتطوير منتجاتهم، بما يساهم فى خلق فرص عمل جديدة لهم مع تولى المديرية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة والمحافظة، فى تسويق منتجاتهم.