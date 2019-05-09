اعترافات 3 لصوص :"استولينا على 17 ألف جنيه من أخر 4 شقق سرقناها بالشروق"

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة الشروق وبدر، لأقوال 3 متهمين بالسرقة فى مدينة الشروق، واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى، لسرقة الشقق السكنية فى منطقة القاهرة الجديدة، واستيلائهم على 17ألف جنيه من أخر4 شقق سرقوا محتوياتها بالشروق.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين" حسام .م، صابر. ر، أحمد.ع"، عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من عدد من الأهالى، يفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمةن برئاسة المقدم عمرو الحسينى، تم تحديد هوية المتهمين وضبهم، وبسؤالهم اعترفوا بالواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.