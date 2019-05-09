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ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط صعود 5 قطاعات على رأسها السلع

الخميس، 09 مايو 2019 10:28 ص
ارتفاع طفيف لبورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط صعود 5 قطاعات على رأسها السلع بورصة دبى - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحا عدد 2.84 نقطة ليصل إلى مستوى 2715.71 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 15.2 مليون سهم محققة ما قيمته 17.95 مليون درهم من خلال تنفيذ 412 صفقة ل26 سهما، وارتفع 13 سهما، فيما انخفضت 9 أسهم، واستقرت 5 أسهم .
 
 
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.15%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.50%، ثم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.57%.
 
 
 

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