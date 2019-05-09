إعدام أغذية وياميش رمضان غير صالح فى حملة تفتيش صحى مكبرة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، اليوم الخميس، إعدام كميات أغذية متنوعة شملت لحوم ودواجن وخضار ومخبوزات وحلويات وياميش رمضان، وأغذية متنوعة، فاسدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بعد فحص وتفتيش 120 محلًا تجاريًا ومخبزًا بأسواق المحافظة.

وأكدت "مشرف"، أن المديرية نفذت حملة مكبرة من خلال فرق إدارة الطب الوقائى بالمديرية، بقيادة الدكتور صلاح محمد علي، مدير الإدارة، وبالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، أسفرت عن ضبط كميات متنوعة من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسواق ومحلات تجارية بمراكز المحافظة الخمسة.

وأوضحت "مشرف" أنه تم ضبط وإعدام، 145 كجم و885 جراما، من اللحوم ومصنعات الدواجن، والحلويات ومخبوزات متنوعة، وياميش رمضان وخضراوات وفاكهة، تغير خواصها الطبيعية وتبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط وإعدام 17 لترًا عصائر ومشروبات متنوعة وزيوت فاسدة.

ولفتت "مشرف" إلى تكثيف حملات الرقابة من خلال فرق الطب الوقائى لضبط أسواق المحافظة، وحرصا وحفاظا على صحة المواطنين.