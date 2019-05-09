التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم /الأربعاء/ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، والوفد المرافق له.
وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بقصر دسمان، بحضو ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - أوجه العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.
يشار إلى أن اللقاء عقد بحضور نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وعدد من الشيوخ.
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