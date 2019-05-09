أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 9-5-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم، الخميس 9-5-2019، وجاءت أبرزها ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى، بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.998 مليار جنيه.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى، بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.998 مليار جنيه. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى، بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.998 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 118 مليون ورقة مالية بقيمة 446.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.9%، والعرب على 6.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.75%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 71 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.8 مليون جنيه، مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 14060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2116 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 17336 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 620 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1579 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 77 شركات، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

الحديد والصلب أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن رفض لجنة البت المنعقدة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، لدراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، بشأن تأهيل وتطوير وإدارة الحديد والصلب المصرية. أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن رفض لجنة البت المنعقدة بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، لدراسة العرض الوحيد المقدم من شركة ميت بروم الروسية، بشأن تأهيل وتطوير وإدارة الحديد والصلب المصرية.

وأرجعت الشركة، سبب الرفض إلى أن العرض المقدم من ميت بروم الروسية، غير مناسب لتطوير الشركة، وغير مطابق مع دعوة الشراكة.

وتكبدت شركة الحديد والصلب، خسائر بلغت 531.28 مليون جنيه، منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية مارس الماضى 2019، مقابل 456.62 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة، خلال الفترة، حيث سجلت 928.04 مليون جنيه، بنهاية مارس، مقابل 1.25 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وألغت إدارة البورصة المصرية، العمليات المنفذة على سهم شركة الحديد والصلب المصرية قبل الإعلان عن الحدث الجوهرى.

حديد عز أعلنت شركة حديد عز، عن القوائم المالية المجمعة عن العام الماضى، عن تراجع صافى الخسائر إلى 1.02 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضى مقابل 1.09 مليار جنيه خسائر خلال 2017، بنسبة تراجع 6.4 % على أساس سنوى. أعلنت شركة حديد عز، عن القوائم المالية المجمعة عن العام الماضى، عن تراجع صافى الخسائر إلى 1.02 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية ديسمبر الماضى مقابل 1.09 مليار جنيه خسائر خلال 2017، بنسبة تراجع 6.4 % على أساس سنوى.

وأضافت شركة حديد عز فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن مبيعات شركة حديد عز ارتفعت خلال العام الماضى، حيث سجلت 49.16 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 41.74 مليار جنيه فى 2017.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة من الخسارة إلى الربحية خلال العام الماضى حيث سجلت 57.25 مليون جنيه، مقابل 877.06 مليون جنيه خسائر فى 2017، وسجلت الشركة صافى خسائر بلغت 333.05 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2018، مقابل 1.077 مليار جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضى.