9.7 % ارتفاعا بالصادرات المصرية لتركيا لتسجل 2.2 مليار دولار فى 2018

كتب إسلام سعيد

كشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية للسوق التركي ، بنسبة 9.7% لتسجل 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة ب 1.9 مليار دولار خلال عام 2017.

وأضاف التقرير - الذى حصل " اليوم السابع " على نسخه منه- أن أهم الصادرات المصرية لتركيا تمثلت في المنتجات الكيمياوية، البلاستيك، المطاط، المنسوجات والملابس الجاهزة، المعادن، زيوت نفطية، ماكينات ومعدات، ذهب ومعادن نفيسة، زجاج ومنتجاته، املاح وخامات معدنية، منتجات زراعية وغذائية.

وأشار التقرير، إلى أن حجم الصادرات غير النفطية لتركيا سجلت 1.988 مليار دولار خلال 2018 مقابل 1.963 مليار دولار خلال 2017 بنسبة ارتفاع 1%، فيما بلغت الواردات المصرية 3.055 مليار دولار ب 2018 مقابل 2.359 مليار دولار ب 2017 بنسبة نمو 29% ، موضحا أن حجم التجارة مع تركيا شهد نمو 20% لتسجل خلال 2018 قرابة 5.246 مليار دولار نظير 4.358 مليار دولار خلال 2018.