video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 03:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

9.7 % ارتفاعا بالصادرات المصرية لتركيا لتسجل 2.2 مليار دولار فى 2018

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:00 ص
9.7 % ارتفاعا بالصادرات المصرية لتركيا لتسجل 2.2 مليار دولار فى 2018 صادرات - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
إضافة تعليق
كشف تقرير حديث للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية للسوق التركي ،   بنسبة 9.7% لتسجل 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، مقارنة ب 1.9 مليار دولار خلال عام 2017.
 
 
وأضاف التقرير - الذى حصل " اليوم السابع "  على نسخه منه- أن أهم الصادرات المصرية لتركيا تمثلت في المنتجات الكيمياوية، البلاستيك، المطاط، المنسوجات والملابس الجاهزة، المعادن، زيوت نفطية، ماكينات ومعدات، ذهب ومعادن نفيسة، زجاج ومنتجاته، املاح وخامات معدنية، منتجات زراعية وغذائية.
 
 
وأشار التقرير، إلى أن حجم الصادرات غير النفطية لتركيا سجلت 1.988 مليار دولار خلال 2018 مقابل 1.963 مليار دولار خلال 2017 بنسبة ارتفاع 1%، فيما بلغت الواردات المصرية 3.055 مليار دولار ب 2018 مقابل 2.359 مليار دولار ب 2017 بنسبة نمو 29% ، موضحا  أن حجم التجارة مع تركيا شهد نمو 20% لتسجل خلال 2018 قرابة 5.246 مليار دولار نظير 4.358 مليار دولار خلال 2018.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ440 ألف طن

التمثيل التجارى: صادرات مصر للصين بلغت نحو 1.8 مليار دولار فى 2018

مجلس تصديرى الأدوية: فرض رسوم حماية على الحديد والبيليت يدعم صادرات مصر

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ344 ألف طن

ارتفاع صادرات مصر للسنغال لتسجل 67.18 مليون دولار خلال 2017

صادرات مصر

اخبار الاقتصاد

صادرات مصر لتركيا

الصادرات المصرية

نمو صادرات مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

"الآثار" تفتح المتاحف للمصريين والأجانب فى يوم المتاحف العالمى.. مجانا

"الآثار" تفتح المتاحف للمصريين والأجانب فى يوم المتاحف العالمى.. مجانا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة