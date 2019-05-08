70 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب بـ3 مراكز بالمنيا

فريق المحافظات

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنيا، اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بـ3 مراكز بمحافظة المنيا ، وذلك ضمن آليات تنفيذ مشروع" مبادرات التنمية المحلية المصرية من خلال دعم المصريين فى الخارج" والذى يهدف لتمويل مشروعات تنموية صغيرة للشباب بغرض الحد من الهجرة غير الشرعية ودعم إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وسيتم توقيع الاتفاقية وبدء التنفيذ خلال اشهر قليلة.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء قاسم حسين محافظ المنيا مع وفد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ، بحضور محمد أحمد سلطان رئيس منطقة شمال ووسط الصعيد ومروان محمد مروان مدير جهاز تنمية المشروعات بالمنيا وهيثم الببلاوى ممثل جهاز تنمية المشروعات بالمنيا.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة التى تهدف الى توفير فرص عمل للشباب وتشجيعهم على اقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم بما يرفع المستوى الاجتماعى والمعيشى للأسرة ويحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى تعرض حياتهم للخطر مشيراً الى ان المحافظة تدعم المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تساهم فى توفير فرص العمل وبالتالى زيادة دخل الأسر والحفاظ على الاستقرار الأسرى وتماسك المجتمع.

من جانبه، وأوضح مروان محمد ،أن المراكز الثلاثة التى يستهدفها الجهاز لمواجهة تلك الظاهرة هى " ملوى ، ديرمواس، سمالوط"، لإقامة مشروعات صغيرة للشباب من ابناء تلك المراكز بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى بما يوفر فرص عمل لهم ويساهم فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب الباحث عن فرصة عمل.

وأضاف رئيس منطقة شمال ووسط الصعيد ،أنه يجرى حاليا إنشاء 16 مجمع للصناعات على مستوى الجمهورية بتمويل من الجهاز، لافتاً إلى أنه يتم إنشاء 68 مصنع صغير بمحافظة المنيا باجمالى 4500 وحدة لتكون بمثابة مجال أخر لتوفير فرص عمل للشباب والحد من الهجرة الغير نظامية.

واستعرض الوفد دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا والمشروعات التى يقوم بتنفيذها مع الشباب ومشروعات التمكين الاقتصادى للمراة وتمويل المشروعات المتناهية الصغر لدعم محدودى الدخل والمراة المعيلة والجمعيات الاهلية وتاهيل الشباب لسوق العمل الحر وبرامج تنمية المجتمع حيث بلغ اجمالى المشروعات الممولة 368 الف و429 مشروع بتمويل قدره 3 مليار و403 مليون و96 الف جنيه بما وفر 681 الف و988 فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يناير 1992 وحتى 31 مارس 2019.