ومازالت خيرات موسم حصاد القمح مستمرة في محافظات مصر

المحافظات – أحمد مرعى – مصطفي عادل – ناصر جودة – عمرو خلف – محمد فتحي – وائل محمد – إبراهيم سالم – حسن عبد الغفار – ندي سليم

"القمح الليلة عيده" مازالت تلك الأغنية الشهيرة التي قدمها الفنان الراحل محمد عبد الوهاب في عام 1948، هي الأغنية المميزة لموسم حصاد القمح ، في قري محافظات مصر بعد مرور أكثر من 70 سنة علي إطلاقها ، وفى هذه السياق كشف تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة بوزارة الزراعة، بشأن متابعة حصاد القمح، أن إجمالى ما تم حصاده بلغ 790 ألف فدان قمح، من إجمالى مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، وجارى الحصر والمتابعة أثناء الحصاد والدارس وتوريد القمح المحلى لهيئة السلع التموينية بوزارة التموين .

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إنه جارى حصر المساحات التى تم حصادها من محصول القمح ، موضحا أنه طبقا لأخر تقرير من قبل الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، تم حصاد 790 ألف فدان من إجمالى المساحات المنزرعة.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أن هناك غرفة عمليات مركزية تتابع يوميا عمليات حصاد وتوريد القمح بالمحافظات المختلفة، كما تتابع دوريا التنسيق مع الغرف الفرعية التابعة لها فى كافة القرى والمراكز على مستوى الجهورية، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على كافة المستويات لتجنب وقوع أية مشكلات خلال موسم توريد القمح، مضيفاً أن اللجان المشكلة لمتابعة توريد القمح من المزارعين تتبعها لجان فرعية وغرفة مركزية لعمليات متابعة التوريد تتابع بصفة يومية أعمال الحصاد والتوريد، وهناك تكليفات لمسئولى الزراعة بالمحافظات المختلفة، بالنزول للمزارعين فى الحقول، ومراكز التجميع والتوريد، وتشكيل لجان دائمة للمرور والمتابعة لمعرفة أى عقبات أو مشاكل تواجههم، والعمل على حلها على الفور.

وفي محافظة الأقصر قال الدكتور تامر صلاح ، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار موسم حصاد القمح بلغت الكمية التي تم إستلامها وتوريدها إلي بنكر إسنا وصومعة أرمنت، حوالي 3332.800 طن وجاري إستقبال الكميات المزروعة من القمح خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار توريد القمح المحلى 685 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23.5 ، و670 جنيهاً للأردب درجة نقاوة 23 ، و655 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5، وجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طن، وهى تشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن، وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أن مع بدء التوريد قام المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بتشكيل لجنة القمح السنوية لمتابعة أماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، وكلف كافة الجهات المسئولة بمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة، وطالب المسئولين الالتزام بالضوابط والقوانين التى تحدد نقل الاقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة، والتصدى لأى محاولات غش قد تتم من قبل التجار سواء فى الأسعار أو الأوزان، حيث تم تحديد المواقع الكبري لتجميع وتوزيع القمح وذلك لتأمين عملية توريد القمح وإتخاذ كافة الإستعدادات مع المحافظات المجاورة في حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"، وذلك بغرض الحفاظ علي كميات الاقماح وحمياتها مع عدم الاخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم، وحل مشاكل النقل و التخزين لهم وعدم تحميلهم اي اعباء اضافية.

وفي محافظة الغربية أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على أن عملية توريد القمح إلى صوامع وشون وهناجر المحافظة، تسير بانتظام تام دون أى معوقات، مشيرًا أنه تم توريد 44 ألفا و172 طن قمح، منذ بداية موسم التوريد فى 15 إبريل الماضى، والذى يستمر حتى يوم 15 يوليو القادم، حيث من المتوقع توريد أكثر من 134 ألف طن قمح من إجمالى المساحة المنزرعة بمحصول القمح 134 ألفًا و963 فدانًا، مشيراً إلى متابعته الدورية لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وصرف كافة مستحقاتهم، فى مدة لاتتجاوز 48 ساعة تشجيعًا لهم لتوريد أكبر كمية من القمح لتجاوز المستهدف، مؤكدًا على مراعاة كافة الاشتراطات اللازمة لعملية تخزين القمح فى الصوامع والشون.

وفي محافظة البحيرة أعلن اللواء هشام آمنه ، محافظ البحيرة أن اجمالى كمية الأقماح التى تم توريدها للشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 51406 طن قمح، مضيفا أن المساحة المنزرعة بالقمح بنطاق المحافظة تقدر بـ 355659 فدان، ووجه بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين وشدد على ضرورة التحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الاجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد

وفي سوهاج قال حسن الشيبانى ، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم توريد 27 و416 ألف طن من محصول القمح الى الشون والصوامع بالمحافظة حتى الآن منذ بدء موسم القمح فى 15 أبريل الماضى، و كان الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج، قد صرح إن استلام الأقماح من المزارعين يتم وفقاً للأسعار المحددة، وهى 685 جنيها للأردب درجة نقاوة 23.5، وسعر 670 جنيها لدرجة نقاوة 23، وسعر 655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5، لافتاً إلى المتابعة الدقيقة لأعمال التوريد لمنع أى تلاعب، فضلاً عن عمل فحص دورى للكميات المستلمة.

وفي المنوفية أعلن المحاسب عاطف الجمال ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح موسم 2019 من بداية موسم التوريد حتى اليوم42572.779 طن قمح، مؤكداً على أن عملية توريد القمح مستمرة حتي الإنتهاء من موسم الحصاد.

وأكد الجمال، على تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام، وتذليل العقبات التي تعوق عمليات التوريد ، مشيراً إلي المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك علي مستوي المحافظة، ومن جانبه، شدد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، علي ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والإشتراطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المحصول، بإعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والحفاظ عليه يعتبر أمن قومي.

وفي محافظة قنا قال اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ قنا، أنه تم توريد 47 ألف و320 طن و674 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة، مشيراً إلى إن إجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالى بجميع مدن المحافظة، بلغت 108 ألف فدان، والمتوقع توريده هذا العام يصل إلى 190 الف طن، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم توريده العام الماضي بلغ 168 ألف طن.

وأكد الهجان، أن عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على جودته اثناء فترة التخزين بالصوامع، تتم طبقا لنظام اليكترونى، لافتا إلى أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة تبلغ 205 ألف و 590 طن، موزعة على عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و 8 شون، بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 15 ألف و 590 طن.

وفي القليوبية عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق ، محافظ القليوبية، اجتماع لمتابعة استلام القمح من المزارعين والتجار والتأكد من تمام الإجراءات المتبعة لتوريد القمح بالمواصفات القياسية المتفق عليها، وأصدر المحافظ، توجيهاته بإصدار تقارير يومية عن الكميات الموردة وتذليل أية صعوبات تحدث أثناء عمليات التوريد، على أن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستلام من المواطنين، وعدم تأخيرهم أثناء تنفيذ عملية التسليم وسرعة سداد المبالغ المستحقة وعدم تأخيرها، مشيرا إلى أن المحافظة استملت 34 الف و635 طن حتي الآن.

وفي المنيا قال اللواء قاسم حسين ، محافظ المنيا، إن إجمالى ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون و الصوامع، و نقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ 66780 طن و490 كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد، فيما قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 124690 طن و934 كيلو بالبنك الزراعى، و15789 طن و 339 كيلو بقطاع المطاحن، و 26111 طن و747 كيلو بالقابضة للصوامع، مشيراً إلى أن ما تم تسويقه لشركة مطاحن مصر العليا 188 طن و 470 كيلو.

وفي محافظة أسوان أكد المهندس حازم عبد المنعم ، مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة بمحافظة أسوان، أنه تم توريد 16237 طن و496 كيلوجراما من محصول القمح بمحافظة أسوان لهذا العام، وذلك من إجمالي المساحة المزروعة والتي تصل إلى 11 ألف و300 فدان، موضحا أن تم توريد الكميات لتخزينها بالصوامع بنطاق المحافظة.

وأوضح مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " أن التوريد بدأ من منتصف إبريل الماضي ويستمر حتى نهاية مايو الجاري، حيث يتم توريد 75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألفا و 340 فدانا وبمتوسط 18 أردبا للفدان، مؤكدا أن محافظة أسوان تعد من أولى المحافظات التي تبدأ في توريد المحصول قبل أي محافظة أخرى.