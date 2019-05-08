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وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديرى المدارس لوضع خطة امتحانات أولى ثانوى

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:26 ص
وكيل تعليم الأقصر يجتمع بمديرى المدارس لوضع خطة امتحانات أولى ثانوى اجتماع تعليم الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعاً مع مديرى الإدارات ومديرى المدارس الثانوية وأخصائى التطوير التكنولوجى، حيث ناقش خلاله التعليمات الخاصة بسير امتحانات الصف الأول الثانوى، المقرر أن تبدأ 19 مايو الجارى.

وأكد عبد اللطيف أحمد عمران، أنه بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، سيتم السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الاختبار فى تلك المادة سواء إلكترونى أو ورقى، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان واتباع الإجراءات القانونية حيال ذلك، كما نبه على مديرى المدارس بأنه فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب، للاختبار يجب أن يتم تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائيين التطوير ضمانًا لحق الطالب.

وطالب بالالتزام بالفترات والتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الاختبار لكل فئة وفقًاً لما هو موضح بجدول الامتحان المعتمد من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، كما طالب  مديرى المدارس بالتنبيه على الطلاب للحضور مبكراً فى اليوم الأول فقط قبل بدء الاختبار على الأقل بنصف ساعة وذلك لتسجيل الحضور إلكترونيا، وأعلن بأنه تم إعداد اختبار ورقى، أسوة بما كان يتم فى الأعوام السابقة لكلا من طلاب الدمج، والمنازل والخدمات.

وأضاف مدير تعليم الأقصر - فى اللقاء - أن طلاب المدارس الخاصة سيؤدون الامتحان إلكترونياً  بإحدى المدارس الحكومية بالفترة المسائية، مشدداً على ضرورة قيام كل مدرسة بتأمين لوحات الكهرباء وقواطع التيار الكهربائى تأميناً كلياً وخاصة أثناء انعقاد الامتحان وكذلك تأمين حجرة التحكم التكنولوجى، كما نبه إلى ضرورة توجيه الطلاب بالدخول على الانترنت لتحديث برامج التابلت الخاصة بهم لضمان كفاءة الاستخدام أثناء الاختبار.

اجتماع تعليم الاقصر (2)
 

 

 


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