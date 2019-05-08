وزير القوى العاملة يستعجل مستحقات المعاشات التقاعدية لأصحابها لدى العراق

كتب محمود راغب

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببغداد- العراق، بسرعة التواصل مع هيئة التقاعد الوطنية، والتقاعد والضمان الاجتماعى بالعراق والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ ما يلزم بشأن استعجال تحويل مستحقات المعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، ممن صدرت له هوية تقاعد ولم يقم بصرف أية مستحقات حتى الآن.



كما وجه الوزير، الإدارة العامة المختصة بمخاطبة السفارة العراقية بالقاهرة لتنظيم عملية صرف المعاشات التقاعدية، بحيث يتم توزيع الدفعات المرسلة من العراق على كافة المستحقين بدلا من أن تقوم مجموعة بالصرف أكثر من دفعة، ومجموعة أخرى تنتظر بدون صرف مستحقاتها.



جاء ذلك عقب استقبل الوزير بمكتبة بديوان عام الوزارة، إحدى مستحقات المعاشات التقاعدية التى اشتكت من عدم صرف المعاش مع أنها استلمت هوية تقاعد منذ فترة طويلة ولم تصرف أى من دفعاتها بعد.



وشدد الوزير، على أن الوزارة لا تآلوا جهداً فى سبيل وصول الحقوق لأصحابها ، بعد أن بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا.