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هارى وميجان يطلقان اسم آرتشى هاريسون على المولود الأول لهما

الأربعاء، 08 مايو 2019 07:02 م
هارى وميجان يطلقان اسم آرتشى هاريسون على المولود الأول لهما ميجان وماركل
كتب هيثم سلامة
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أطلق الأمير هارى وميجان ماركل، دوق ودوقة ساكس، اسم آرتشى هاريسون على مولودهما الجديد، بينما لم يكن للطفل لقب ملكى مثل أبناء عمومته، لكنه سيعرف باسم ماستر آرتشى.

وفى بيان عاجل صادر من قصر باكنجهام، أعلنت العائلة المالكة :"يسر دوق ودوقة ساكس أن يعلنا اسمهما هما آرتشى هاريسون وسيعرف الطفل باسم آرتشى هاريسون ماونت باتن وندسور"، وفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية. 

 

حساب العائلة المالكة
حساب العائلة المالكة

والتقطت الملكة إليزابيث الثانية بحفيدها الثامن لأول مرة فى قلعة وندسور، وكان أرشى مع والدية وجدته دوريا راجلاند.

وكان أول ظهور علنى للطفل آرتشى هاريسون أول في صورة فوتوغرافية إلى جانب الأمير هاري وميجان، اللذان كانا بسعادة غامرة فى قلعة وندسور، حيث كانت العائلة الجديدة تتواجد منذ الولادة التاريخية يوم الاثنين الماضى.

وطفل الأمير هارى الأول هو السابع على خط العرش، بعد الأمير تشارلز والأمير وليام وأبنائه الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس ، ثم الأب الأمير هاري؛ والطفل هو حفيد الملكة إليزابيث الثامن، وحفيد الأمير تشارلز الرابع؛ ولكن على عكس أبناء العمومة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، فإن ابن ماركل والأمير هاري ليس أميرًا حتى الآن.


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