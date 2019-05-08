مقتل شخص وإصابة آخر بجرح قطعى بالرقبة فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالشرقية

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد وقوع مشاجرة بناحية قرية كفر عبد الله دائرة المركز، وتبين من التحريات الأولية، وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب لهو الأطفال، أسفرت عن مقتل شخص عمره 60 سنة أثر إصابته بضربة بالرأس بشومة، وقام أقاربه بالتعدى على أحد الجناة ويدعى"حمادة إ ع" 30 سنة وتم إصابته بجرح قطعى بالرقبة، ونقله للمستشفى العام فى حالة حرجة.

فيما انتقلت قوات الشرطة بمركز منيا القمح وقيادات المديرية للقرية للسيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، وتم إخطار النيابة العامة.