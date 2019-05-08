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مقتل شخص وإصابة آخر بجرح قطعى بالرقبة فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالشرقية

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:27 م
مقتل شخص وإصابة آخر بجرح قطعى بالرقبة فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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لقى شخص فى العقد السادس من العمر، مصرعه، فيما أصيب آخر بجرح قطعى بالرقبة وحالته حرجة، وتم نقله للمستشفى الجامعى، فى مشاجرة بقرية بمنيا القمح بالشرقية بسبب لهو الأطفال، وتم إخطار نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد وقوع مشاجرة بناحية قرية كفر عبد الله دائرة المركز، وتبين من التحريات الأولية، وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب لهو الأطفال، أسفرت عن مقتل شخص عمره 60 سنة أثر إصابته بضربة بالرأس بشومة، وقام أقاربه بالتعدى على أحد الجناة ويدعى"حمادة إ ع" 30 سنة وتم إصابته بجرح قطعى بالرقبة، ونقله للمستشفى العام فى حالة حرجة.

 

فيما انتقلت قوات الشرطة بمركز منيا القمح وقيادات المديرية للقرية للسيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، وتم إخطار النيابة العامة.

 


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