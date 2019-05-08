مصرع عامل داخل ماكينة دراس للقمح أثناء عمله فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى عامل بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه، إثر سقوطه داخل ماكينة لدرس القمح، أثناء عمله على الدراسة، وتم نقل الجثمان لمستشفى منوف العام، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من مصرع عامل أثناء دراس القمح على ماكينة دراس.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة رمضان .ج.ع.ا-37 عاما، عامل ومقيم بقرية بلمشط دائرة مركز منوف، وبسؤال شقيقه (هيثم -31 عاما عامل)، أكد أن شقيقه المتوفى سقط داخل ماكينة لدرس القمح عقب اختلال توازنه مما أدى لإصابته بتهشم في الجمجمة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.