video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 01:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع عامل داخل ماكينة دراس للقمح أثناء عمله فى المنوفية

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:53 ص
مصرع عامل داخل ماكينة دراس للقمح أثناء عمله فى المنوفية جثة
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

لقى عامل  بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه، إثر سقوطه داخل ماكينة لدرس القمح، أثناء عمله على الدراسة، وتم نقل الجثمان لمستشفى منوف العام، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من مصرع عامل أثناء دراس القمح على ماكينة دراس.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة رمضان .ج.ع.ا-37 عاما، عامل ومقيم بقرية بلمشط دائرة مركز منوف، وبسؤال شقيقه (هيثم -31 عاما عامل)، أكد أن شقيقه المتوفى سقط داخل ماكينة لدرس القمح عقب اختلال توازنه مما أدى لإصابته بتهشم في الجمجمة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نفوق 15 رأس ماشية فى حريق بقرية دمليج بالمنوفية

"جنايات شبين" تحبس عاطلة 3 سنوات لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة

تحرير 513 مخالفة مرورية وفحص 23 شخصا فى حملة مكبرة بالمنوفية

تحرير 957 مخالفة مرورية وفحص 31 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه

اخبار المنوفيه

محافظه المنوفيه

اخبار الحوادث

مركز منوف

حصاد القمح

جثه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ليفربول يبحث عن معجزة كروية ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

افتكروهم فى رمضان.. ساطع النعمانى فقد بصره ليرى بعيون المصريين

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

جولة ذكريات وحنين فى بيت بوجى و طمطم.. أرملة المخرج الراحل محمود رحمى: بوجى وطمطم مش إخوات والمسلسل راجع تانى .. قصة سفر والد "بوجى وطمطم " إلى الصين لطرح شخصياته بالأسواق.. وحكاية "شكشكوكة" التى لم تر النور

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

قبل شهر من انطلاق الامتحانات.. طلاب الثانوية العامة يعلنون الطوارئ.. تكثيف المراجعة بعد انتهاء المقررات الدراسية.. ويؤكدون: المراجعات حسب ترتيب المواد فى جدول الامتحانات.. أولياء أمور يشتكون الدروس الخصوصية

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

Game Of Thrones يعتذر عن ظهور "اللاتيه" ويكشف: دانى طلبت شاى بالأعشاب

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

المالية: 16.8 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة