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مصرع شاب فى مشاجرة بالسلاح الأبيض بالغربية

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:37 م
مصرع شاب فى مشاجرة بالسلاح الأبيض بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية- محمد طارق
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شهدت منطقة سوق الجمعة التابعة لدائرة ثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مشاجرة بالسلاح الأبيض بين شخصان أسفرت عن مصرع أحدهم متأثرا بطعنه.
 
كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغات من الأهالى بحدوث مشاجرة بالأسلحة ومصرع "محمد أ ع" 20 سنة متأثرا بجرح نافذ فى الجانب الأيسر فى مشاجرة بالسلاح الأبيض وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، وضباط المباحث الجنائية من ضبط المتهم ويدعى "خ براء" واصطحابه لديوان القسم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


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