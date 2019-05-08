مصرع شاب فى مشاجرة بالسلاح الأبيض بالغربية

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة بورود بلاغات من الأهالى بحدوث مشاجرة بالأسلحة ومصرع "محمد أ ع" 20 سنة متأثرا بجرح نافذ فى الجانب الأيسر فى مشاجرة بالسلاح الأبيض وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام.

وتمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، وضباط المباحث الجنائية من ضبط المتهم ويدعى "خ براء" واصطحابه لديوان القسم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.