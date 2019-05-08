مصادر يابانية: رجل يعترف بمحاولة طعن وريث العرش

طوكيو (أ ش أ)

ذكرت مصادر تحقيقية يابانية اليوم الأربعاء، أن رجلاً يبلغ من العمر 56 عامًا يدعى كاورو هاسيجاوا قُبض عليه بتهمة حمل سكاكين إلى الفصل الدراسى للأمير هيساهيتو فى إحدى مدارس طوكيو، أخبر المحققين أنه كان يعتزم طعن وريث العرش البالغ من العمر 12 عامًا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المصادر قولها إن المتهم كاورو هاسيجاوا انتقد إمبراطور اليابان وأنظمة الخلافة الإمبراطورية، واعترف بحمله السكاكين بعد القبض عليه فى 29 من الشهر الماضى بتهمة التسلل إلى مدرسة ثانوية، والتى يحضرها ابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو.

وقع الحادث فى الوقت الذى كانت تنتظر فيه اليابان تنازل الإمبراطور أكيهيتو السابق فى 30 أبريل الماضى وتكريم الإمبراطور ناروهيتو فى الأول من مايو الجارى.

ورتبت الخلافة الإمبراطورية الأمير هيساهيتو ليحتل المرتبة الثانية على العرش بعد والده ولى العهد فوميهيتو، 53 عاما.