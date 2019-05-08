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مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة

الأربعاء، 08 مايو 2019 10:55 م
مشروع القطار المكهرب "السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر" فى 11 معلومة أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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يقدم "اليوم السابع" فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان عقب إعلان بدء تنفيذ رسميا.

1ـ تم البدء فى أعمال التنفيذ المدنية للمشروع.

2ـ طول المشروع 68 كم يبدأ من محطة عدلى منصور بالسلام رابطا العاصمة الإدارية وصولا إلى العاشر من رمضان.

3ـ يشمل 14 محطة سطحية.

4ـ فترة تنفيذه 24 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد.

5ـ تكلفة تنفيذه تبلغ 1.2 مليون دولار يتم تمويلها عبر قرض صينى ميسر.

6ـ 5 شركات مقاولات المصرية تتولى تنفيذ الأعمال المدنية بينما تتولى شركة أفيك الصينية تنفيذ أعمال الإشارات ونظم الاتصالات التحكم وتوريد القطارات التى ستعمل خلال المشروع عقب إنهاء تنفيذه.

7ـ 22 قطار ستعمل خلال هذا المشروع عقب تشغيله.

8ـ السرعة التصميمة لقطارات هذا المشروع عقب تشغيله 120 كم/ س.

9ـ محطات المشروع عدلى منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكى والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان.

10ـ يمر المشروع خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلى عبر كوبرى علوى.

11ـ  تجاور كل محطة من محطات المشروع ساحة انتظار للسيارات ويمكن لمستقلى القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

 

 

 


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