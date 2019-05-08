محافظ المنوفية يعقد اجتماعا بـ"الإقليمى للسكان" لمتابعة الخطة السكانية

المنوفية _محمد فتحى

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إجتماع المجلس الإقليمي للسكان ، بحضور الدكتورة سعاد رجب مدير عام المجلس الإقليمي للسكان بالمنوفية، ورؤساء المراكز والمدن ، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة ومديرى إدارات المجالس وشئون المرأة بالديوان العام، وذلك لمناقشة جهود المحافظة فى متابعة الخطة السكانية التنفيذية للمحافظة فى ضوء الاستراتيجية القومية للسكان.

وأوضحت مدير عام المجلس الإقليمي للسكان، أنه تم التنفيذ والتنسيق بين المجلس القومى للسكان وإدارة شئون المرأة بالمحافظة وإدارة تنظيم الأسرة بشأن قوافل الصحة الانجابية التى تنظمها الشئون الصحية وفقا للخطة المدرجة ، وأضافت أنه تم تضمين القضايا المجتمعية وخاصة المشكلة السكانية بخطبة الجمعة والدروس الدينية التى يقوم بها الأئمة والوعاظ وذلك لخطورة المشكلة السكانية على المجتمع.

كما تم متابعة مراكز تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية من خلال الاجتماع بهذه الجمعيات ومعرفة المشاكل والصعوبات التى تواجهها والعمل على حلها ، بالإضافة الى تضمين رسائل مختلفة تخص القضايا المجتمعية وخاصة المشكلة السكانية فى الإذاعة المدرسية وتنظيم وعقد ندوات بهذا الخصوص وفق الخطة المدرجة .

وأكد محافظ المنوفية ، على ضرورة تضافر جميع جهود الأجهزة التنفيذية للسيطرة علي الزيادة السكانية، مؤكداً علي الدور الحيوي والرئيسي لمديرية الاوقاف والكنيسة من خلال الخطب والدروس الدينية وتوعية الناس بخطورة المشكلة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة لخلق جيل متميز وواعى ، وكذلك أهمية دور مديرية التربية والتعليم من خلال إدراج المشكلة وعمل ندوات توعية بمدارس المحافظة وخاصة المراحل المنتهية وذلك بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان.

وأشار المحافظ إلى أن المشكلة السكانية تعتبر قضية أمن قومي وأن الزيادة العشوائية تتطلب تضافر كافة الجهود بين كافة القطاعات مع وضع خطط إلزامية تسعي للعمل علي حلها وتحقيق تنمية مستدامة، من خلال الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الاقليمي للسكان فى استحداث آليات غير تقليدية فى مواجهة الزيادة السكانية والوصول إلى نتائج ملموسة .

