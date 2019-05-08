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محافظ المنوفية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية بأحد مدارس المحافظة

الأربعاء، 08 مايو 2019 12:21 م
محافظ المنوفية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية بأحد مدارس المحافظة
المنوفية _محمد فتحى
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قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الاربعاء، بتفقد عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية، وذلك للاطمئنان على إنتظام سير الامتحانات، وكذا الوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، وذلك بحضور مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومدير الادارة التعليمية بشبين الكوم، حيث يؤدى الطلاب إمتحان اللغة العربية فى أول أيام إمتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية.

وتفقد المحافظ، عدد من لجان الإمتحانات بمدرسة دار التربية الرسمية للغات بمدينة شبين الكوم، موجهاً بضرورة توفير الأجواء المناسبة، والهدوء للطلبة، بما يساعدهم على تأدية الإمتحانات بسهولة ويسر .

من جانبه، أكد مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، على أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات بالشهادة الإعدادية 64 ألف و976 طالب و طالبة، موزعين على 379 لجنة على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى وجود غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على مستوى نطاق المحافظة لتلقى أى شكاوى .

كما أكد شاهين، على التنسيق مع مديرية الأمن لتوفير الأجواء الأمنية اللازمة لتسهيل أداء الطلبة لامتحاناتهم، وكذا توفير الحراسة اللازمة للكنترولات وأوراق الأسئلة والإجابة ، مؤكدا على الإلتزام بمواصفات الأسئلة فى ورقة الامتحانات وفق الضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم .

محافظ المنوفية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية (1)
 

 

محافظ المنوفية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية (2)
 

 

محافظ المنوفية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية (3)
 

 

محافظ المنوفية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية (4)
 

 

محافظ المنوفية يتفقد لجان الشهادة الاعدادية (5)
 

 


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