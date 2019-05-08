video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 08 مايو 2019 03:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية يوجه مديرية التموين بعمل تقرير كل 3 أيام بمتطلبات السوق

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:00 ص
محافظ القليوبية يوجه مديرية التموين بعمل تقرير كل 3 أيام بمتطلبات السوق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إنه تم التنبيه على مديرية التموين وقسم مباحث التموين بتكثيف الدور الرقابى للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز والأسعار بالأسواق وضبط السلعة منتهية الصلاحية أو غير معلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات وكذلك اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة.

وأضاف المحافظ في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تم التوجيه أيضا بالاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أى تقصير أو نقص وحل أى مشاكل أولا بأول، إلى جانب تعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان الكريم والعمل على وفرة الخبز بصورة جيدة.

 وأوضح المحافظ، أن التوجيهات تضمنت عمل تقرير دورى كل ثلاثة أيام بالمتابعة اليومية والدورية بمتطلبات السوق واحتياجات جمهور المستهلكين حتى يتم توفير السلعة المناسبة وتوقع الأزمة قبل حدوثها في أي سلعة، وعمل حملات دورية مفاجئة وتكثيف الرقابة لضبط أسعار السوق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا تنسيقيا للبدء في توصيل أسلاك الانترنت فائق السرعة بمدن المحافظة

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

تموين القليوبية

شهر رمضان المبار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

الحلقة الثانية كلبش3.. بكاء الملايين بعد لقاء هالة فاخر وسليم الأنصارى مجددا

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

3 أسباب تدفع "ترامب" لاعتبار الإخوان إرهابية.. أبرزها اختراق مؤسسات أمريكية

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

وزارة السياحة: إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية المصرية مايو الجارى عبر cnn

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة