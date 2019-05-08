محافظ القليوبية يوجه مديرية التموين بعمل تقرير كل 3 أيام بمتطلبات السوق

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إنه تم التنبيه على مديرية التموين وقسم مباحث التموين بتكثيف الدور الرقابى للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز والأسعار بالأسواق وضبط السلعة منتهية الصلاحية أو غير معلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات وكذلك اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة.

وأضاف المحافظ في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن تم التوجيه أيضا بالاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أى تقصير أو نقص وحل أى مشاكل أولا بأول، إلى جانب تعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان الكريم والعمل على وفرة الخبز بصورة جيدة.