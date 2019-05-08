محافظ الدقهلية : 74 ألف طن قمح تم توريدها بشون المحافظة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على نجاح موسم توريد القمح، الذى لا يزال فى بدايته، مشيرا إلى أنه تم توريد 74 ألف و242 طن حتى مساء أمس الثلاثاء .

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة تيسيير إجراءات استلام القمح من المزارعين والفلاحين والموردين، بما يضمن انسياب حركة التوريد، وأن يتم دفع ثمن القمح الذى يتم توريده خلال 48 ساعة كحد أقصى، كما أكد على ضرورة التأكد من جودة الأقماح ومتابعة حالة التخزين بالصوامع والشون.

وأشار شاروبيم، إلى أن الحكومة رصدت ما يقرب من 15مليار جنيه ثمنا للقمح المورد، وأن الدقهلية تستهدف استلام 230 ألف طن قمح هذا الموسم على الأقل .

ومن جانبه، أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على انتظام عملية استلام القمح من المزارعين، بالتعاون مع الأجهزة المعنية من كافة المديريات والجهات المعنية بالمحافظة .