محافظ أسيوط :سنضرب بيد من حديد على أيدى المخالفين وإقصاء فورى للفاسدين

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلن محافظ أسيوط ، عن التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية بمدن وأحياء المحافظة واستمرارية تدريب العاملين بالمراكز التى تم انشائها والجارى انشائها بالتنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية المحلية لميكنة الإدارات الهندسية والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والقضاء على الفساد الإدارى بالوحدات المحلية وتطبيقاً القانون قائلا "سنضرب بيد من حديد على أيدى المخالفين وإقصاء فوري للفاسدين" ، منوهاً أن تلك الاجراءات تأتي تفعيلًا لخطة الدولة لتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن التوسع في انشاء المراكز التكنولوجية هو خطوة جادة لفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتسهيل الإجراءات والوقت في استخراج التراخيص والمستندات الحكومية بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية ورفع كفاءة العاملين بتلك المراكز وتدريبهم وتأهيلهم لتقديم الخدمة والتعامل مع شبكات المعلومات والانترنت والبرامج الحديثة.

وأصدر محافظ أسيوط تعليماته إلى نائبه المهندس عمرو عبدالعال بتكثيف المتابعة الميدانية على تلك المراكز وفحص السيرفرات بها ومتابعة منظومة إدخال البيانات بتلك المراكز لتوثيق وتسجيل جميع المستندات والتراخيص السابقة على أجهزة الكمبيوتر واستمرارية تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بتلك المراكز ومتابعة عمليات انشاء مراكز جديدة ببعض المراكز وتجهيزها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانب آخر، تفقد محافظ أسيوط، 1100 فدان أراضي الاستصلاح الزراعي غرب عزبة خشبة التابعة لمركز القوصية؛ يرافقه المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة ، والمهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، وعدد من مسئولي مديرية وإدارة الزراعة بأسيوط والقوصية والعاملين بالمنطقة.

وتفقد المحافظ والوفد المرافق له الأرض المستصلحة والمحاصيل الزراعية بالمنطقة وأنواع الأقماح التي يتم زراعتها ، كما استمع لشرح تفصيلي عن طرق الحصاد والتجميع والضم الآلي بـ"الكومبينات" والآلات والماكينات المستخدمة، فضلاً عن طرق تجميع المخلفات الزراعية تمهيداً للتخلص منها بالطرق الصحيحة التي تحافظ على البيئة.

وقال المحافظ أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الزراعي وتعمل على تنمية هذا القطاع الهام لتوفير الاحتياجات المحلية من الأقماح والمحاصيل الزراعية المختلفة وتقليل الاستيراد خاصة المحاصيل الاقتصادية التي تتميز بها محافظات الصعيد، مشيداً بهذه التجربة الناجحة التي توفر ما يقرب من 12 ألف أردب قمح من مختلف الأنواع، لافتاً إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات الزراعية بالقرى والمراكز، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه التجارب الناجحة وخبرات وتجارب أساتذة وخبراء كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية بجامعتي أسيوط والأزهر ومركز البحوث الزراعية بمديرية الزراعة والطرق المستخدمة في الري والتوسع في زراعة المحاصيل المختلفة وتطبيقها بالمزارع التابعة للمحافظة.

وأضاف المهندس ابراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط ، أن هذه المنطقة المستصلحة تابعة لإحدى شركات التنمية الزراعية ومقامة على 1100 فدان بينهم 844 فدان مزروعة بأصناف مختلفة من محصول القمح كـ " سدس 12 ، بني سويف 5 ، جميزة 11" والباقي زراعات آخرى من الخضراوات كمتخللات بين الأجهزة مقسمة على 4 أجهزة للري بالرش المحوري موضحاً أن ناتج محصول القمح يتم توريده بمطاحن وشون التابعة للمحافظة والمخصصة لهذا الغرض.