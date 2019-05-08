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مجلس الوزراء يوافق على وجود موازنة خاصة لهيئة تنمية الصعيد

الأربعاء، 08 مايو 2019 03:21 م
مجلس الوزراء يوافق على وجود موازنة خاصة لهيئة تنمية الصعيد مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 الخاص بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.

ونص التعديل على أن يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة، وباتباع نظام المحاسبة الحكومية.


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