متسللون يسرقون كمية من العملة الرقمية "بتكوين" بقيمة 41 مليون دولار

(رويترز)

قالت شركة بينانس، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة فى العالم، اليوم الأربعاء إن متسللين سرقوا بتكوين بقيمة 41 مليون دولار منها فى أحدث واقعة ضمن سلسلة سرقات تستهدف بورصات العملات المشفرة فى أنحاء العالم.

وسحب المتسللون سبعة آلاف بتكوين باستخدام عدد من التقنيات "بما فى ذلك التصيد والفيروسات وهجمات أخرى" وفقا لمنشور كتبه تشاو تشانغ بنغ الرئيس التنفيذى لشركة بينانس على موقع الشركة.

وقال المنشور إن أموال المستخدمين لن تتأثر لأن الشركة ستستخدم صندوق أصول آمن لها لتغطية خسائرهم.

وانخفضت بتكوين 4.2 بالمئة فى أوائل التعاملات الآسيوية مع نشر نبأ الاختراق، لكنها عوضت بعض خسائرها فى وقت لاحق.

وقال تشاو على تويتر إن بورصات عملات مشفرة أخرى، بما فى ذلك كوين-بيز، أوقفت الإيداعات من عناوين مرتبطة بعملية الاختراق.