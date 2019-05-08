video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 12:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لماذا خسرت البورصة المصرية 43 مليار جنيه فى 4 جلسات؟.. خبير يجيب

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:00 م
لماذا خسرت البورصة المصرية 43 مليار جنيه فى 4 جلسات؟.. خبير يجيب أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
واصلت البورصة المصرية، أداءها السلبى للشهر الثانى على التوالى، إذ فقد مؤشرها الرئيسى "إيجى إكس 30" عدد 854 نقطة، وخسر رأس المال السوقى نحو 43 مليار جنيه خلال الـ4 جلسات الماضية، ويجيب أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحليين الفنيين عن أسباب تلك الخسائر.
 
 
 
فى البداية يرى أحمد شحاتة، أن ارتفاع أو انخفاض البورصات فى العالم بشكل حاد يكون ورائها سبب رئيسى غير معلن، لا يظهر إلا بعد انتهاء تلك الموجة، وفى حالة البورصة المصرية ليس هناك سبب رئيسى معلوم وراء هذا الانخفاض، ولكن هناك أسباب معلنة ومتراكمة قد تؤثر على هذا الأداء السلبى، وهى نوعين؛ أسباب داخلية وهى:
 
1- تطبيق الشريحة الثالثة من ضريبة الدمغة لتصل إلى نسبة 1.75 فى الألف من التعاملات بداية من يونيو، وهو ما يؤثر سلباً على تكلفة التداول، قبل أن تقرر وزارة المالية تثبيت سعر الضريبة.
 
2- استمرار تعامل عدد كبير من المتعاملين بنظام الشراء الهامشى، واضطرارهم للبيع بخسائر لتقليص نسب المارجن وأيضا تفعيل المارجن كول لبعض الشركات خلال الفترة الأخيرة تجنباً للمخالفات القانونية لسوق المال.
 
3- التأخر فى البت بعرض صفقة شراء شركة جلوبال تيلكوم، والتخوفات من اتجاه الشركة لزيادة رأس مالها مما يؤثر سلباً على السيولة.
 
4- عدم وضوح الرؤية بشأن برنامج الطروحات الحكومية، والذى أعلن أكثر من مرة عن مواعيد لاستكماله.
 
 
كما أن هناك أسباب خارجية، وهى:

1- تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أدى إلى هبوط السوق الأمريكى لأكثر من جلسة بنسبة تتعدى 2%، وتراجع المؤشر الصينى إلى 6%.
 
2- تراجع مؤشر الأسواق الناشئة وهو ما أثر سلباً على البورصة المصرية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة تغرم 4 شركات 40 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد أبزرها العربية للأسمنت

تراجع كبير لمؤشرات البورصة ورأس المال السوقى يفقد 18.1 مليار جنيه

أخبار الاقتصاد

الاقتصاد

الأقتصاد

البورصة المصرية

البورصة

البورصه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
التعليم ترسل أرقام جلوس الثانوية العامة للمديريات الأحد المقبل

التعليم ترسل أرقام جلوس الثانوية العامة للمديريات الأحد المقبل

تعرف على نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة × 11 معلومة

تعرف على نتائج حملة 100 مليون صحة بعد انتهائها فى 27 محافظة × 11 معلومة

فيديو.. أفضل مباريات الأهلى فى شهر الصيام

فيديو.. أفضل مباريات الأهلى فى شهر الصيام

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. عزت حنفى إمبراطور المخدرات الحقيقى بالجزيرة

أشهر 30 مجرما فى رمضان.. عزت حنفى إمبراطور المخدرات الحقيقى بالجزيرة

الهيئة العامة للبترول: اكتشافات جديدة كل شهر ومش عايزين ندوش الناس بيها

الهيئة العامة للبترول: اكتشافات جديدة كل شهر ومش عايزين ندوش الناس بيها

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

التموين: استمرار مد فروع "سوبر ماركت أهلا رمضان" بالمحافظات بالسلع الغذائية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة