لطلاب الدبلومات الفنية.. أعرف رقم جلوسك ولجنتك الامتحانية

كتب محمود طه حسين

نشر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية، فى إطار الاستعداد لانطلاق الامتحانات خلال الأيام المقبلة.





وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الطالب يستطيع أن يعرف رقم جلوسه من خلال الدخول على موقع الوزارة، كما أنه يمكنه الذهاب إلى مدرسته للحصول على رقم الجلوس، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل استعداداتها للامتحانات.







الجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية، النظرية تنطلق 18 مايو الجارى.





لمعرفة رقم الجلوس عبر الرابط التالى:



