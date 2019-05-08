قبل بيعها للمواطنين برمضان..ضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (231) قضية تموينية متنوعة ، أبرزها ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج وتصنيع المقرمشات والعصائر- بدائرة مركز العياط (محافظة الجيزة) لحيازته وإنتاجه كميات من السلع الغذائية "المقرمشات والعصائر" مستخدماً خامات مجهولة المصدر، حيث تم ضبط كميات قدرها (2,042 إثنان طن وإثنان وأربعون كيلو جرام "سناكس، عصائر" معبأة، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبإستكمال الفحص تم ضبط (14) أسطوانة بوتاجاز مدعمة من قِبل الدولة لإستخدامها فى الغرض غير المخصص لها وإستيلائه على أموال الدعم.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية - بدائرة مركز شرطة العياط (محافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية والأدوية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، حيث تم ضبط كميات قدرها (1,116) طن ومائة وستة عشر كيلو جرام "سناكس، عصائر") معبأة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبإستكمال الفحص تم ضبط (4062) قرص أدوية متنوعة، محظور بيعها خارج الصيدليات بعضها منتهى تواريخ صلاحيته المدون عليها.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك محل لتجارة الدواجن ومصنعاتها بدائرة قسم شرطة المقطم (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (415 أربعمائة وخمسة عشر كيلو جرام "مقطعات دواجن، كبد قوانص، دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط "أمين عهدة" بأحد المجمعات الإستهلاكية- بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول (محافظة القاهرة) .. لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (1680 ألف وستمائة وثمانون عبوة "مشروبات سريعة التحضير") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة على العبوات، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ وتجارة اللحوم المجمدة - بدائرة قسم شرطة الخصوص (محافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المستوردة وإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها أسماء تجارية ووضع تواريخ صلاحية جديدة على أنها إنتاج محلى "خلافاً للحقيقة".. حيث تم ضبط (6 طن "مقطعات لحوم، مقطعات دواجن، كبدة") بعضها معبأ داخل عبوات مدون البيانات المشار إليها وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما تم ضبط مبلغ مالى قدره (320) ألف جنيه من متحصلات البيع، فضلاً عن ضبط مالك ثلاجة غير مرخصة لحفظ وتجارة السلع الغذائية- بدائرة قسم شرطة الوراق (محافظة الجيزة) .. لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من اللحوم والدواجن ومصنعاتها قدرها (1,260) طن ومائتان وستون كيلو جرام "مقطعات لحوم، مقطعات دواجن، مفروم لحوم") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المواد الغذائية- بدائرة قسم شرطة الدخيلة (محافظة الإسكندرية) .. لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (1,200) طن ومائتان كيلو جرام ياميش رمضان"تمور- زبيب") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، فضلاً ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية- بدائرة قسم شرطة الجمرك (محافظة الإسكندرية) .. لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (600) ستمائة كيلو جرام ياميش رمضان "بندق") غير صالح للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت جهود شرطة التموين في ضبط (1029) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (14) قضية إسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها ( 22 إسطوانة بوتاجاز)، وضبط (5) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (6424 لتر "سولار - بنزين" ، وضبط (8) قضايا دقيق مدعم وأقماح .. ضبط خلالها (2,500 طن دقيق)، وضبط (235) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (12) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (2 طن "سكر " ، عدد 600 عبوة "زيت طعام"، وضبط قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم .. ضبط خلالها (1,360 طن سكر – زيت )، وضبط (59) قضية فى مجال الغش الغذائى .. ضبط خلالها (60,124 سلع غذائية – 1700 عبوة عصائر ).

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (22) قضية فى مجال الغش التجارى .. ضبط خلالها (11,808 طن – عدد 10000 عبوة) ، وضبط (615) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص)، وضبط (17) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها .. ضبط خلالها (7,855 طن لحوم)، وضبط (34) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها (170عبوة سجائر)، وضبط (4) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية ضبط خلالها (3,728 طن أسمدة وأعلاف )، وضبط (2) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها (29 عبوة أدوية ، 487 قطعة أدوات كهربائية).