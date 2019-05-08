طلاب جامعة قناة السويس المبتكرين يصممون سيارة كهربائية وغواصة

الإسماعيلية – السيد فلاح

استعرض طلاب جامعة قناة السويس، اختراعاتهم ومشروعاتهم البحثية خلال فعاليات المؤتمر الثالث للبحوث الطلابية والذى يقُام الآن، بمبني الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس الجامعة.

وقدم فريق عمل من طلاب كلية هندسة جامعة قناة السويس، سيارة تعمل بالكهرباء بعد أن تمكن فريق العمل من طلاب الكلية من تصنيع نموذج سيارة مصغر كهربائية، وأكد الطلاب أن الاتجاه حاليًا يسير نحو السيارات الكهربائية، وهو ما دفعهم لاختراع سيارة تعمل بالكهرباء.

وأكد الطلاب المخترعين، أن كلية هندسة الإسماعيلية ليس بها قسم هندسة ميكانيكا السيارات، ورغم ذلك نجح وأنجز الطلاب كلية هندسة تصنيع سيارة تنافس كل الفرق التى لديها أقسام ميكانيكا سيارات.

كما نجح طلاب كلية هندسة أيضًا فى اختراع غواصة بمواصفات خاصة، بالإضافة إلى قيام عدد من الطلاب باختراع جهاز يولد كهرباء بالطاقة الشمسية بتكلفة مالية أقل كثيرًا من الأجهزة المتواجدة فى مصر حاليًا.

وشهدت فعاليات المؤتمر تنظيم مسابقة البرمجيات وذلك بمشاركة 24 طالبا وطالبة يكونون 12 فريقا في مسابقة محاكاة لمسابقة ACM التي تعقد على مستوى العالم لحل المشكلات البرمجيات.

وشاركت كليات التجارة، والكلية المصرية الصينية، وكلية حاسبات ومعلومات، وتقوم المسابقة على عرض كل فريق المشكلة وحلها عن طريق الأكواد البرمجية وبعض المشكلات الحسابية ومحاولة حلها.

نظم المؤتمر مركز الدعم الأكاديمي بجامعة قناة السويس، وترأس المؤتمر الدكتور محمد شقيدف.

كما شمل المؤتمر مسابقة أفضل تصميم شعار لجامعة والكليات والتي يشارك بها الطلاب بأكثر من 45 تصميما مكونة من كليات "طب الأسنان، والتجارة، والآداب، وتمريض، حاسبات ومعلومات"، ومن المقرر أن يتم تقييم التصميمات من قبل لجنة مختارة من كليه التربية الفنية، وسيتم اختيار ثلاث مراكز الأولي مع ضرورة أن يكون التصميم هادف ومبتكر.

يأتى المؤتمر بعضوية الدكتور ناصر مندور، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أمير السيد مهنا مقرر المؤتمر والدكتور محمد عبد الجواد منسق المؤتمر.