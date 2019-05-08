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طقس الغد مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:05 ص
طقس الغد مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب ــ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشماليه، ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، وتنشط على البحر الأحمر و خليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل إلى خفيف، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.


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