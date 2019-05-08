طائرة فرنسية تهبط اضطراريا فى ايران بسبب "عطل فى منظومة التهوية"

كتب: أحمد علوى

أفادت بيانات موقع "Flightradar24" المتخصص فى متابعة الرحلات الجوية بأن طائرة "إير باص" تابعة لشركة "إير فرانس" الفرنسية، قامت بهبوط في مدينة أصفهان الإيرانية.

وحسب الموقع، فإن الطائرة التي كانت تنفذ رحلة من باريس إلى مدينة مومباي الهندية، بعثت إشارة إنذار أثناء وجودها في أجواء إيران واختفت من خارطة "Flightradar24" لمسارات الرحلات الجوية.

وأفادت شركة "إير فرانس" بأن الطائرة هبطت في مطار أصفهان، ومن المتوقع أن تواصل رحلتها مساء اليوم.