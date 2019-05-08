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الأربعاء، 08 مايو 2019 02:52 م
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ضبط 4278 هاربا من أحكام وتحصيل 116082 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:43 م
ضبط 4278 هاربا من أحكام وتحصيل 116082 جنيها فى حملة أمنية بالغربية اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية عادل ضرة
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

 

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4278 هاربا من أحكام، منهم 9 محكوم عليهم فى جنايات و1269 حكما جزئيا، و155 حكما مستأنفا، و2802 حكم فى غرامات، و43 حكما فى مخالفات، كما تم تحصيل 116 ألفا و860 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

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