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صور.. وفد طلاب جامعة داغستان الروسية فى زيارة لدير السيدة العذراء بأسيوط

الأربعاء، 08 مايو 2019 01:08 م
صور.. وفد طلاب جامعة داغستان الروسية فى زيارة لدير السيدة العذراء بأسيوط وفد طلاب جامعة داغستان الروسية
أسيوط ـ محمود عجمى
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زار وفد طلابى من جامعة داغستان الروسية دير السيدة العذراء بجبل درنكة بمحافظة أسيوط والذى يعد أهم المعالم الأثرية والدينية داخل المحافظة ويتمتع بمكانة سياحية عالمية وقيمة تاريخية هامة؛ حيث قامت إحدى راهبات الدير بشرح تفصيلى لتاريخ هذا الدير وأبدى الطلاب سعادتهم البالغة بهذه الزيارة.

وتعود أهمية دير السيدة العذراء بجبل درنكة فى أسيوط، إلى مجىء العائلة المقدسة لأسيوط، حيث قدمت السيدة مريم العذراء وسيدنا عيسى عليه السلام وهو طفل صغير وبصحبة القديس يوسف النجار، بعد أن تركت العائلة المقدسة فلسطين وطنها واتجهت نحو البلاد المصرية، ومنها إلى صعيد مصر حتى مدينة أسيوط، ثم إلى جبلها الغربى، حيث المغارة المعروفة التى حلت بها العائلة المقدسة.

ويعد دير السيدة العذراء بجبل قرية درنكة، آخر محطات رحلة العائلة المقدسة، يقع على بعد 10 كم من مدينة أسيوط و3 كم من قرية درنكة ويرتفع أكثر من 100 متر عن سطح البحر وكان يتم اللجوء إلى كنيسة المغارة للاحتماء من فيضان النيل منذ أيام الفراعنة وبدأ بإقامة كنيسة في القرن الأول الميلادي تعد من أقدم الكنائس في العالم ثم تحولت لدير في القرن الرابع الميلادي واشتهر بدير الرهبان النساخ لأنهم كانوا ينسخون الكتب ويترجمونها ويقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة.

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وفد طلاب جامعة داغستان الروسية (11)
 

 

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وفد طلاب جامعة داغستان الروسية (13)
 

 

وفد طلاب جامعة داغستان الروسية (14)
 

 

 


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