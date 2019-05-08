صور.. "عجوز" بسوهاج تناشد "الصحة والتضامن" التدخل لإنقاذها من السرطان

سوهاج – عمرو خلف

داخل منزل صغير مبنى من الطين بنجع عطية بمحافظة سوهاج تعيش سيدة عجوز 65 سنة بمفردها تعانى الآم المرض اللعين بعد أن سكن جسدها منذ فترة، مما اضطرها إلى بتر ثديها بالإضافة الى أنها لا ترى بعينها اليمنى بعد فشل عملية جراحية أجريت لها لإزالة مياه بيضاء.

السيدة العجوز نجاة أحمد محمد 65 سنة تعيش حياة صعبة فهى تنام على الأرض فى هذا المنزل ولا يوجد لديها أى شىء سوى ثلاجة كان قد تبرع بها أحد الأشخاص من أهل الخير، وتتحرك بصعوبة من مكانها وكل ما تحصل عليه هو 600 جنيه معاشها فقط، وتجلس بمفردها بعد أن تزوج جميع أبنائها وكل ما تطلبه هو علاجها على نفقة الدولة من مرض السرطان وعينيها ومساعدتها ماديا فقط، فهى تقوم بشراء علاج على نفقتها الخاصة بـ 500 جنيه شهريا .

"اليوم السابع" انتقل إلى نجع عطية بمحافظة سوهاج والتقى السيدة العجوز نجاة، حيث قالت أنها تعانى من الأمراض التى تسرى فى جسدها وتتناول جرعات الكيماوى بعد عملية بتر الثدى على نفقة الدولة ولكنها تقوم أيضا بشراء علاج آخر رغم عدم قدرتها المادية، فهى تعيش بمفردها وتنام على الأرض ولا يوجد لديها أى شىء فى المنزل سوى الثلاجة التى تبرع بها أحد الأشخاص فظروفها المادية صعبة للغاية ولا ينفق أحد عليها، وتعانى من ألام شديدة فى عينها بعد إجرائها عملية مياه بيضاء وتحتاج إلى العلاج فهى لا تتحرك من مكانها إلا بصعوبة بالغة ولا ترى بعينها .

وتواصل السيدة العجوز حديها قائلة، أنها تحتاج إلى المساعدة الشهرية فهى لا تملك من حطام الدنيا شيئا، مطالبة المسئولين بمديرية الصحة بسوهاج بعلاجها من مرض السرطان وعينها وكذلك مديرية التضامن الاجتماعى بمساعدتها فهى تنام على الأرض ولا يوجد لديها سرير ولا أى من المقتنيات سوى كنبة قديمة فقط، فهل يستجيب المسئولين لها خاصة وإنها سيدة عجوز وتتحرك بصعوبة .

للتواصل ت رقم 01210763165



السيدة العجوز نجاة أحمد محمد (1)



السيدة العجوز نجاة أحمد محمد (3)



السيدة العجوز نجاة أحمد محمد (4)



السيدة العجوز نجاة أحمد محمد (5)