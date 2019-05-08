صور.. "الكشك" عصير الصعايدة.. و"البتاو والمحاشى" أكلة أهالى أسيوط فى رمضان

أسيوط ـ محمود عجمى

مع بداية شهر رمضان المبارك، تحرص الأسر والعائلات فى أسيوط، على تجهيز وإعداد الوجبات المفضلة على مائدة فطار رمضان، إذ يعد "الكشك" عصير الصعايدة و"البتاو" والعيش الشمسى و"المحاشي" من أشهر الأكلات الصعيدية التى اعتاد عليها الأسايطة على تناولها مع أذان المغرب فى شهر رمضان.

وقالت سمر جمال، ربة منزل بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، لـ "اليوم السابع": إن شهر رمضان المبارك له طقوس وأكلات وعادات مفضلة لدى الأسر الأسيوطية، إذ يعد "الكشك" عصير الصعايدة مع أذان المغرب فى رمضان، حيث تستعد السيدات قبيل قدوم الشهر الكريم، بتجهيز الكشك وصناعته مع حصاد محصول القمح، وشراءه من التجار ثم وضعه داخل أوان كبيرة ويتم غليه، حتى يتحول إلى ما يُسمى بـ"البليلة"، بعدها يترك حتى يجف بعدها يتم طحنه ثم خلطه مع كميات من اللبن الحامض والكمون والملح، ثم يتم تقطعيه على شكل كور صغيرة ويترك لمدة أسبوع ثم يكون جاهز للتناول سواء بالقلى أو الطبخ.

وأضافت "سمر"، أنه مع بداية شهر رمضان المبارك، يتم غسل عدد من حبات الكشك، ووضعها فى مياه بالسكر أو مع الحليب، ويتم تجهيزه كعصير يتم تناوله مع أذان المغرب بجانب تناول التمور، كما أن الأهالى يحبون تناول "البتاو" أو "العيش الشمسى"، مع الأكلات التى تم طهيها على مائدة الشهر الكريم، مشيرة إلى أن البتاو يتميز بخفة حجمه عن العيش الشمسى كما أنه يصلح لتناوله مع جميع الأكلات من ملوخية وبطاطس والفول.

وتابعت "سمر": "يتم تجهيز البتاو من الدقيق، حيث يتم عجنه بالمياه والحصول على سمك من العجينة المتجانسة بعدها نضع خميرة فورية ويتم تقليب العجين جيدا بعدها يتم تركه لمدة ساعة على الأقل حتى تظهر عليه علامات الاختمار، بعدها يتم وضع العجين داخل الفرن بعد أن وصلت درجة حرارته مرتفعة للمساعدة فى اخراج عيش البتاو بعدها يتم اخراجه من الفرن ليكون جاهزا للتناول مع المأكولات".

وقالت أم يوسف سيد، إحدى السيدات بقرية بنى مر بأسيوط، لـ"اليوم السابع": "يعد طبق المحشى بكافة أنواعه من ورق العنب أو الكرنب أو الباذنجان أو الكوسة أو الفلفل أو الممبار، من أهم الوجبات المفضلة لدى الأسر الأسيوطية على مائدة الإفطار فى شهر رمضان الكريم، فلا تخلو عزومة من أطباق المحشى برغم صعوبة تحضيره بالمقارنة بوجبات أخرى إلا أنه من الأكلات التى تحرص الأسرة على إعدادها فى الإفطار.

وتعد وجبة محشى الممبار من أشهر الأكلات الأسيوطية على مائدة الأفطار حيث يتم تحضيرها بعد شراء الممبار المستخرج من أمعاء الجاموس أو الأبقار، من الجزار بعدها يتم تنظيفه جيدا وغسله بالمياه، بعدها يتم حشوها بالأرز أو الفريك أو خليط من اللحم المفروم.



















