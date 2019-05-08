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صور .. الأمير البريطانى " الرضيع " بين يدى هارى وميجان فى قلعة وندسور

الأربعاء، 08 مايو 2019 04:02 م
صور .. الأمير البريطانى " الرضيع " بين يدى هارى وميجان فى قلعة وندسور الامير البريطانى
رويترز
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 ظهر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان أمام مجموعة من الصحفيين اليوم الأربعاء ليقدما مولودهما الجديد للعالم ووصفا وصول الرضيع بأنه "سحر".

وظهر الأمير هاري وبجواره ميجان وهو يحمل مولوده ملفوفا بوشاح أبيض وعلى رأسه قبعة أمام مجموعة صغيرة من الإعلاميين في قاعة سان جورج بقلعة وندسور حيث أقام الاثنان حفل استقبال بمناسبة زفافهما قبل أقل من عام.

وقالت ميجان وهي مبتسمة وترتدي ثوبا أبيض بدون أكمام ردا على سؤال عن شعورها بعد أن أصبحت أما "إنه سحر.. رائع للغاية وأصبح لدي أفضل رجلين في العالم لذلك أنا سعيدة فعلا".

وقالت إن المولود، الذي يأتي ترتيبه السابع في ولاية عرش بريطانيا ولم يعلن عن اسمه بعد، هادئ ولطيف للغاية وينام جيدا.

ووضعت ميجان مولودها في الساعات الأولى من يوم الاثنين ويزن 3.26 كيلوجرام ولم يكشف عن الكثير من تفاصيل عملية الولادة.

وقال هاري "إنه أمر رائع.. الأبوة مذهلة. مر يومان ونصف أو ثلاثة لكننا متشوقان لقضاء بعض الوقت الثمين معه وهو يكبر رويدا رويدا".

وقال الزوجان إنهما بصدد زيارة الملكة إليزابيث (93 عاما) أطول ملوك العالم بقاء على العرش في القلعة لرؤية حفيدها الثامن.

وتقيم دوريا راجلاند أم ميجان مع الزوجين في منزلهما (فروجمور كوتدج) الواقع ضمن أراضي قلعة وندسور.

وقالت ميجان (37 عاما) "ستكون لحظة جميلة أن نقدم المولود للعائلة وأمي معنا أيضا".

وتحظى العائلة الملكية في بريطانيا بمتابعة واسعة مع اهتمام خاص بالأمير هاري والممثلة الأمريكية السابقة ميجان اللذين يعرفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس.

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2019-05-08T115601Z_207034848_RC163162F710_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY

 

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2019-05-08T115601Z_207034848_RC163162F710_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY

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2019-05-08T124709Z_436912195_RC1F9AC2AC30_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY

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2019-05-08T124750Z_561844804_RC171E869A40_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY

2019-05-08T124818Z_48653022_RC17F02FBB30_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY
2019-05-08T124818Z_48653022_RC17F02FBB30_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY

2019-05-08T124857Z_63045529_RC1937705300_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY
2019-05-08T124857Z_63045529_RC1937705300_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY

2019-05-08T124641Z_937055503_RC1129F175E0_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY

 

2019-05-08T124709Z_436912195_RC1F9AC2AC30_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY
2019-05-08T124709Z_436912195_RC1F9AC2AC30_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY

 

2019-05-08T124750Z_561844804_RC171E869A40_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY
2019-05-08T124750Z_561844804_RC171E869A40_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY

 

2019-05-08T124818Z_48653022_RC17F02FBB30_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY
2019-05-08T124818Z_48653022_RC17F02FBB30_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY

 

2019-05-08T124857Z_63045529_RC1937705300_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY
2019-05-08T124857Z_63045529_RC1937705300_RTRMADP_3_BRITAIN-ROYALS-BABY

 


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