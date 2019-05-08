صور.. أهالى فايد يطالبون بعودة مرفق النقل الداخلى بعد توقفه 8 سنوات

الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف عدد من أهالى مدينة فايد جنوب الإسماعيلية عن توقف مرفق النقل الداخلى عن العمل منذ 8 سنوات وقوامه 12 سيارة ميكروباص، كانت تعمل على الخطوط الداخلية للمدينة وتحل أزمة المرور وترحم المواطنين البسطاء من جشع سائقى السرفيس، الأجرة والمخصوص داخل المدينة وتوابعها.

وقصة توقف المرفق عن العمل تكشفها بعض المحاضرالقديمة بالوحدة المحلية لمدينة فايد، حيث تؤكد أنه تم تكهين 6 سيارات من إجمالى سيارات المرفق وهى 12 سيارة ميكروباص عام 2011، وتحديدا فى شهر أكتوبر وذلك من خلال لجنة من المحافظة برئاسة مدير الحملة الميكانيكية وقتها، ومندوب من التفتيش المالى والإداري، وتم بيع هذة السيارات، وقام المرفق بالوحدة المحلية بإعداد مذكرة للحصول على جزء من ثمن هذة السيارات للصرف على صيانة وإصلاح الجزء المتبقي من سيارات المرفق، والتى تم تخزينها بجراج الوحدة المحلية لقرية سرابيوم وموجودة حتى الأن، ولم تتم الإستجابة لطلب مرفق النقل الداخلي لمدينة فايد لإصلاح السيارات الـ 6 المتبقية للعودة للعمل

وقال عدد من الأهالى، إن الروتين الحكومي هو السبب فى عدم عودة هذه السيارات للعمل حيث كانت هناك العديد من الحلول من بينها تأجير السيارات لأحد المستثمرين مقابل مبلغ شهري ويقوم هو بالإصلاح والصيانة والإشراف على إدارة المرفق، لكن لم تتم الموافقة على هذا المقترح، وهناك إشاعات يرددها البعض بأن بعض السيارات تم تأجير اللوحات المعدنية لها، مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها يشكل شهري.

ومن جانبه قال اللواء سامى علام السكرتير المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أصدر تعليمات لمكتب المتابعة بتشكيل لجنة لحصرالسيارات الموجودة بالمشروع ، وبحث المخالفات الموجودة بالمرفق، وتقديم تقريرللمحافظ لإتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل على عودة المرفق لخدمة أهالى المدينة.



جانب من مرفق النقل الداخلى



إحدى السيارات



تكهين 6 سيارات