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سلطات المطار تضبط 15 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:01 م
سلطات المطار تضبط 15 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية المطار
كتب محمود عبد الغنى
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى من ضبط 15 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة، بأن سلطات المطار شنت حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمطار، وأسفرت الحملة عن ضبط 15 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدًا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.

وأضاف المصدر أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 45 مخالفة مرورية لقائدى السيارات بالأكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.

 


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