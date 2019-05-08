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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 8-5-2019

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:02 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 8-5-2019 الريال السعودى _ صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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سجل سعر الريال السعودى، استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء الموافق 8-5-2019، حيث تراجع سعر العملة السعودية قرشا واحدا مقابل العملة المصرية على مستوى مختلف البنوك الاسبوع الماضى.

 

 

ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر الريال السعودى 4.56 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى البنك التجارى الدولى، 4.54 جنيه للشراء، و4.58 جنيه للبيع، وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الريال، كالتالى:

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.56 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.49 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.53 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.54 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع


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