وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا – وفقا لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - أن هذا الإجراء يأتي ردا على تصرفات السلطات السويدية، وامتنعت عن المزيد من التعليقات بشأن الموضوع.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت السويد تمديد التأشيرة الدبلوماسية لأحد الموظفين في السفارة الروسية بستوكهولم، ورفضت كذلك منح تأشيرات لعدد من الموظفين الآخرين.