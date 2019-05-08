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رئيس جامعة أسوان يشهد ختام الأنشطة الطلابية لقسم التربية الموسيقية

الأربعاء، 08 مايو 2019 02:11 م
رئيس جامعة أسوان يشهد ختام الأنشطة الطلابية لقسم التربية الموسيقية جانب من الاحتفال
أسوان - عبد الله صلاح
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شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الأربعاء، فاعليات الحفل الختامي للأنشطة الطلابية والتي نظمها قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.
 
وأعرب الدكتور أحمد غلاب، عن اعجابه الشديد بالأداء المتميز والمهارات الفنية، التي أظهرها الطلاب خلال الاحتفالية، والتي تضمنت عدداً من الأناشيد والمقطوعات الغنائية الوطنية، والتي أظهرت المهارات المكتسبة من خلال الدراسة النظرية والعملية.
 
كما أشاد بالجهود الكبيرة لقسم التربية الموسيقية، وتكوين كورال متميز يمثّل الكلية والجامعة في مختلف المناسبات المحلية والوطنية، علاوة علي اكتشاف عدد من المواهب الطلابية في مجال الفن والموسيقى.
 
حضر الاحتفالية، كلا من الدكتور راضي عبد المجيد طه عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد راشد الأستاذ المساعد وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع ورئيس قسم التربية الموسيقية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية والتربية النوعية.
 
جانب من الحفل (1)
جانب من الحفل (1)

جانب من الحفل (2)
جانب من الحفل (2)

 


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