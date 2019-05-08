رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف يعود إلى السجن بعد تلقى العلاج الطبى

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عاد رئيس الوزراء الباكستانى السابق نواز شريف إلى السجن بعد التصريح له بكفالة لقضاء 6 أسابيع خارجه لتلقى العلاج الطبي.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن شريف غادر منزله أمس الثلاثاء فى مدينة لاهور شرقى البلاد بصحبة العديد من مؤيديه، من دون التطرق للمزيد.



وكانت المحكمة العليا فى باكستان قد رفضت يوم /الجمعة/ الماضية الالتماس المقدم من قبل نواز شريف لتمديد الافراج بكفالة الذى مُنح له بشكل مشروط لأسباب صحية، كما رفض القضاء الباكستانى التماساً أخر للسماح له بالسفر للعلاج فى الخارج.



ومنحت المحكمة العليا فى باكستان شريف، فى 26 مارس الماضي، خروجاً مؤقتاً بكفالة لتلقى الرعاية الطبية داخل البلاد لمدة ستة أسابيع. وفى 25 من أبريل الماضي، قدم طلبا للمحكمة العليا لتمديد الافراج.



ويمضى شريف عقوبة مدتها 7 سنوات فى السجن منذ ديسمبر الماضى بتهمة عدم الإفصاح عن مصدر الدخل الذى أتاح له امتلاك مصنع للصلب خارج البلاد.