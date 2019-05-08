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رئيس الأركان الأمريكى: ينبغى إبقاء قوات فى أفغانستان حتى انتهاء التمرد

الأربعاء، 08 مايو 2019 11:49 م
رئيس الأركان الأمريكى: ينبغى إبقاء قوات فى أفغانستان حتى انتهاء التمرد الجنرال جوزيف دانفورد
رويترز
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قال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اليوم الأربعاء إنه سيتعين على الولايات المتحدة إبقاء قوات لمكافحة الإرهاب فى أفغانستان إلى أن ينتهى التمرد، مشيرا إلى استمرار الوجود العسكرى لفترة أطول رغم مرور ما يزيد على 17 عاما على بدء حرب أفغانستان.

وقال دانفورد خلال جلسة للكونجرس "أعتقد أننا سنحتاج إلى الاحتفاظ بوجود لمكافحة الإرهاب ما دام التمرد مستمرا فى أفغانستان". وتجرى الولايات المتحدة حاليا محادثات مع حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب طويلة الأمد.

 

 


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جوزيف دانفورد

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